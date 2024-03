Voto Comunali, “Il Centrodestra ha squadra forte per vincere e governare”

CAGLIARI, 11 MARZO 2024. “Tutte le opere e gli interventi degli ultimi 30 anni sono stanti pensati, progettati e finanziati da Giunte di centro-destra, le uniche ‘imprese’ targate centro-sinistra sono la fallimentare Arena Grandi Eventi, l’appalto per la raccolta dei rifiuti che ancora oggi vincola la città, rinnegato perfino dai suoi autori, e la migrazione del Cagliari Calcio per disputare le partite casalinghe a Trieste. Il centro-destra si presenterà alle amministrative senza alcun complesso di inferiorità nei confronti degli avversari. Con una storia consolidata di buona amministrazione, Forza Italia è pronta a fare la sua parte con persone che hanno una vasta esperienza, idee e determinazione per rendere la città protagonista sullo scenario internazionale in forza del suo straordinario patrimonio culturale, ambientale, archeologico e paesaggistico. Il nostro partito è la seconda forza del centro-destra nel capoluogo e intende svolgere questo ruolo con responsabilità e con la consueta capacità di proposta. Nei prossimi giorni riuniremo il coordinamento di Forza Italia Cagliari-Grande Città per preparaci ai prossimi appuntamenti con quel gioco di squadra indispensabile a raggiungere gli obiettivi”. Lo ha dichiarato Alessandro Serra, segretario cittadino del coordinamento di Forza Italia, Grande Città.