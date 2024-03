“L’Abruzzo conferma che il campo largo di Pd e 5 Stelle è minoranza”

ROMA – “L’Abruzzo conferma che il campo largo è minoranza”. Così Ugo Cappellacci, deputato e responsabile del Dipartimento Insularità di Forza Italia commenta il risultato delle regionali. “Per settimane – prosegue Cappellacci- sui media nazionali ha imperversato la narrazione della Sardegna come una sorta di ‘Cuba dei giallorossi’, dove Fidel Conte e Che Guelly Schlein brindavano a futuri successi, che non sono arrivati. La verità è che anche in Abruzzo le liste del centro-destra superano di oltre sei punti percentuali la strana coppia PD-Cinquestelle e ‘contorno’ esattamente come nell’isola. Fortunatamente in Abruzzo non esiste il voto disgiunto e il risultato elettorale corrisponde a quello del candidato alla Presidenza. Il centro-destra – ha concluso Cappellacci- è forte, è unito con il contributo determinante di Forza Italia”.