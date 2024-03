Alghero, Comunali: Conoci verso la non ricandidatura, parte il toto-nomi

ALGHERO – Come diciamo da settimane e ribadiamo nella serie di interviste che sta realizzando il direttore Stefano Idili, dalla Regionali lo sguardo va subito alle Comunali, con anche le Europee che saranno entrambe nella stessa giornata (9 giugno). Ed è cosi che dalle chiacchiere sui candidati a sindaco si inizia ad avere delle notizie o meglio voci sempre più insistenti.

Si parte dalla conferma della non conferma di Mario Conoci. Infatti, in attesa di un suo pronunciamento ufficiale, l’attuale Primo Cittadino non dovrebbe essere presente per una candidatura a sindaco, Fratelli d’Italia, infatti, dovrebbe puntare su Marzo Di Gangi. Restando nel Centrodestra, Forza Italia, forte del risultato nella recente tornata elettorale isolana, non ha mai nascosto di volere proporre il proprio nome: l’ex-assessore Giovanna Caria. Oppure, come si mormora, lo stesso Marco Tedde. In campo, almeno come detto qualche giorno fa, potrebbe esserci anche Michele Pais, mentre anche i Riformatori sono della partita con Francesco Marinaro o Pietrino Fois.

Il Centrosinistra, alla luce anche della vittoria alle Regionali, potrebbe replicare anche su Alghero. Ma tutti sanno che, dati alla mano, la Riviera del Corallo è ancora “orientata” verso l’altro “campo” per questo, per poter pensare di strappare la vittoria al Centrodestra, è indispensabile che ci siano interlocuzioni e dunque alleanze molto ampie. Tanto ampie che vadano oltre il cosi detto “campo largo” di matrice Pd – 5 Stelle. I leader locali lo sanno a partire da Enrico Daga, Valdo Di Nolfo, Roberto Ferrara e Mario Bruno. Per adesso il nome che circola con sempre più insistenza è quello di Raimondo Cacciotto ma, a quanto pare, rispetto un’apparente calma, ci sono “forze centrifughe che lavorerebbero per altri nomi e, come detto, per una compagine molto larga che a quel punto potrebbe puntare anche su altri esponenti.

Discorso simile lo fa il anche Centrodestra o meglio parte di esso. Infatti non è un segreto, visto quanto emerso anche dalle cronache politiche recenti, che i rapporti tra Forza Italia e Fdi sono a dir poco sfilacciati e dunque pare difficile che tra essi possa esserci una ritrovata armonia. Inoltre, come sempre “ago della bilancia”, bisogna comprendere cosa farà il “Centro” ovvero UDC, Psd’Az e anche i neonati Azione e Sardegna al Centro, forze piuttosto critiche con l’attuale amministrazione ma, ad oggi, più vicine alla coalizione che governa Alghero rispetto all’altra. Ma, si sa, la politica sorprende sempre, soprattutto quella all’ombra della Torre di Sulis. Intanto, il toto- sindaco è iniziato.

Nella foto Mario Conoci e Giovanna Caria