Ute, nuovi incontri su politica e diabete

ALGHERO – “La grande partecipazione e il gradimento espresso a livello cittadino, confermano l’eccezionale livello dei Programmi predisposti per l’anno accademico in corso” queste le parole con le quali la Professoressa Marisa Castellini, presidente dell’Università delle Tre Età di Alghero, riassume quanto proposto fin ora dalla realtà culturale cittadina. Dopo la settimana appena trascorsa con conferenze che hanno dato risalto alla figura femminile, se ne apre una nuova e altrettanto interessante.

Si comincia domani, martedi’ 12 marzo alle ore 16.30 presso la sede di via Sassari 179. Sarà l’avvocato Elias Vacca, già deputato alla Camera per la XV Legislatura, libero professionista, a presentare alla platea la conferenza dal titolo: “Politica e istituzioni. Il premierato forte, l’astensionismo dilagante : cause , effetti rimedi.” Giovedi’ 14 marzo, sempre alle 16.30 e sempre nella sala dell’Ex Seminario, sarà la dottoressa Luisa Porcu, dirigente medico del servizio di Diabetologia dell’Asl di Sassari- diabetologa, a tenere una conferenza su “Il diabete mellito tipo 2 e le complicanze croniche”. Agli appuntamenti sono invitati a partecipare i docenti e gli studenti degli istituti superiori della città.