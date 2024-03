Calcio, finisce in pari il big match tra Alghero e Nuorese

ALGHERO – Termina in parità il big match della 24a giornata del girone B di Promozione: 2-2 tra Alghero e Nuorese al “Pino Cuccureddu” con una bella cornice di pubblico. Giallorossi avanti due volte e ripresi immediatamente dalla formazione ospita.

Botta e risposta immediato a inizio gara: la sblocca Franchi al 4′ dopo un’azione insistita dei giallorossi. L’argentino prima impegna severamente il portiere col sinistro, poi lo batte sul proseguimento della sortita offensiva con un colpo di testa su cross di Mereu. Passano appena 4 minuti e gli ospiti pareggiano con un calcio di rigore trasformato da Piredda. L’Alghero non si scompone e al quarto d’ora va vicinissimo al raddoppio con Marco Carboni, che con un rasoterra sfiora il palo. Al 27′ Nuorese pericolosa con un corner di Emerson che costringe Secchi ad un intervento di piede e allontana la sfera.

Nella ripresa è un crescendo giallorosso: al 14′ Alghero pericoloso sull’asse Franchi – Baraye ma la difesa nuorese si salva in qualche modo. Poi intorno al 20′ doppia occasione con capitan Mereu e Marco Carboni ma le loro conclusioni dal limite finiscono di poco a lato. È il preludio al gol che arriva alla mezzora con Baraye, bravo a insaccare di testa su angolo battuto da Mereu. Passa un minuto e la Nuorese pareggia ancora, con Alessio Demurtas che si fa largo tra le maglie della difesa algherese e insacca il pallone del 2-2. Succede poco altro ma proprio al 90’ Secchi salva su Piredda.

Una sconfitta sarebbe stata fin troppo pesante per i giallorossi che oggi in realtà avrebbero meritato qualcosa in più, soprattutto per le tante occasioni create. Cambia ancora la classifica: in testa rimane la Nuorese ma ora al secondo posto c’è l’Usinese, quindi l’Alghero a -3. Ma non è ancora finita: mancano 10 giornate al termine del campionato.

Alghero, 10 marzo 2024

Stefano Soro

Ufficio Stampa Alghero

ALGHERO: Secchi, Dore, Masala, Manunta, Mereu, Urgias, Ruben Feliz (39’ st Meloni), Mula (34’ st P. Carboni), Franchi, M. Carboni, Baraye. In panchina: Pittalis, Giorgi, Sini, Milia, Pinna, Puddu, Sasso. Allenatore: Gian Marco Giandon

NUORESE: E. Manfredi, Rivera, Peana, Steri, Emerson, L. Manfredi, S. Demurtas (16’ st Pitirra), A. Demurtas, Godalier (17’ st Kpama), Cocco (28’ st Puddu), Piredda (45’ st Bonfigli). In panchina: Ruggiu, Ruggeri, Aru, Usai, Passalenti. Allenatore: Antonio Prastaro

Arbitro: Cozzolino di Oristano

RETI: 4’ pt Franchi, 8’ pt Piredda (r); 30’ st Baraye, 31’ st A. Demurtas

NOTE: ammoniti Mereu, Sini e P. Carboni per l’Alghero, S. Demurtas, Piredda e Kpama per la Nuorese