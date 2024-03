“Il Centrodestra ha fallito, e’ l’ora del vero cambiamento”

ALGHERO – “Le dimissioni del Presidente della 5 commissione consiliare Ambiente

Cristian Mulas è a nostro avviso solo la punta dell’aisberg, il

fallimento e il malessere che cova all’interno del centro destra Sardo

leghista in città è risaputo da tempo e coivolge tutta la coalizione

nessuno escluso, oggi assistiamo ad uno scarica barile ( oltre che ad un

fuggi fuggi ) da parte di chi fino a ieri ma anche oggi continua a

governare la città in tutte le sue articolazioni ed intanto la città e

sempre più allo sbando, con una interminabile lista di incompiute, con

lavori pubblici al palo, circonvallazione, ex cotonificio, piscina

comunale, casa comunale via Columbano solo per citarne alcuni, con una

viabilità ingessata e con strade inpercorribili sia in città che in

periferia, strumenti urbanistici fondamentali non approvati è rinviati a

altra data ed intanto a macchia di leopardo nascono come funghi senza

una logica armoniosa e ragionata da chi si ha preso l’impegno disatteso

di pianificare la citta tramite appunto strumenti urbanistici

dimenticati e ancora fermi nelle stanze e sbandierati solo in campagna

elettorale, e ancora un piano del commercio e di utilizzo degli spazi

pubblici ancora nel cassetto e con la certezze di un’altra stagione

estiva da far west, appalti pubblici fondamentali non avviati e in

regime di proroga, litorali in uno stato peggiore di 5 anni fa , scuole

che fanno acqua da tutte le parti almeno quando piove, borgate

dimenticate è considerate solo in campagna elettorale, e ancora carenza

sempre più allarmante di alloggi popolari ( 5 anni senza costruire o

acquistare un alloggio ) con un conseguente aumento dei canoni di

affitto insostenibile per Ie famiglie mono reddito, e la fila ai

servizi sociali e nelle graduatorie per case è aiuti è interminabile, in

più ci si mettono anche tutti I problemi negli Enti strumentali vedi

Parco oramai avviato al giusto commissariamento ma non solo il parco

anche gli altri non sono da meno è la situazione di sfascio è sotto gli

occhi di tutti , evitare di parlare di quanto abbiamo inciso nelle

grandi opere non di competenza comunale ma ricadenti nel comune tipo 4

corsie , ospedali o aereoporto dove non riusciamo neanche ad ottenere

voli calibrati con l’inizio della nostra stagione turistica e la

nostra voce risulta tenue e non determinante e non e’ basta la buona

volontà di qualche amministratore più o meno apicale è di qualche

Presidente di commissione per riadrizzare la barca ( tra l’altro oramai

deluso e svogliato ) Alghero ha bisogno di un vero cambiamento è di un

taglio con il passato che possa riavvicinare le persone alla politica e

alle istituzioni per fermare questo inesorabile non voto che anche nella

nostra città sta raggiungendo quote del 50% dell’elettorato delusi

anche dagli slogan del “ben tornata Alghero” che hanno illuso e

allontanato di più gli algheresi dalle urne, ora è arrivato il tempo di

amministratori responsabili è di una coalizione nuova larga è

coivolgente, l’uomo solo al comando o solo un gruppetto ristretto al

comando abbiamo constatato che non risolvono I problemi della nostra

comunità, oggi serve altro, serve unità e coesione, coinvolgimento,

abnegazione,sacrificio è tanta tanta ulmilta’ i fenomeni, gli unti del

signore li lasciamo agli altri Alghero merita di meglio di un gruppo di

svogliati amministratori attenti più al proprio orticello e alla propria

carriera politica che al bene comune”.

Mimmo Pirisi, Partito Democratico