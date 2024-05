Verso il voto, Cacciotto presenta la sua coalizione “Ptogettp Alghero” (8 liste)

ALGHERO – Domani 14 maggio, alle ore 10.30, Raimondo Cacciotto presenta alla stampa le liste della coalizione ‘Progetto Alghero’ che sostengono la sua candidatura a sindaco per le prossime elezioni dell’8 e 9 giugno. Interverranno, insieme a Cacciotto, i rappresentanti delle 8 liste: Futuro Comune, Alleanza verdi sinistra, Noi riformiamo Alghero, Città viva, Partito Democratico, Orizzonte comune, Movimento 5 stelle, Alghero al centro.

L’incontro con i giornalisti e le giornaliste si terrà nella sede elettorale in via XX Settembre 140 ad Alghero.