Veronica Raimo vince il Premio Strega giovani

ALGHERO – Veronica Raimo, scrittrice romana, ha vinto il Premio Strega Giovani 22. La Fondazione Maria e Goffredo Bellonci hanno annunciato martedì 7 il vincitore della IX edizione del Premio Strega Giovani: il riconoscimento è andato quest’anno a Veronica Raimo con il romanzo Niente di vero (Einaudi).

Veronica Raimo era stata già protagonista ad Alghero bel 2019, della rassegna letteraria di Villa Edera organizzata da Nemspress e associazione Orion, grazie all’idea e interessamento del giornalista e operatore culturale Stefano Idili, per la presentazione del precedente romanzo “Miden”. Prossimamente dovrebbe ritornare in Riviera per raccontare il premiato nuovo lavoro

la presentazione di Veronica Raimo ad Alghero nel 2019: