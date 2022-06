“Eventi internazionali di successo, ritorno economico per Alghero”

ALGHERO – “Investire sui grandi eventi paga, con grande ritorno di visibilità e di impatto economico”, spiega così il Sindaco di Alghero Mario Conoci. Un dato su tutti è quello relativo agli arrivi nell’aeroporto di Alghero. Nei primi giorni di giugno, in corrispondenza del rally mondiale, il traffico nazionale e internazionale ha fatto registrare un aumento dei passeggeri che ha toccato quota 29.594, cioè il 26,6% in più del dato pre pandemia del 2019, che segnava un volume di traffico passeggeri pari a 23.372.

“La città è stata invasa da turisti e visitatori, con significativi benefici per il comparto economico che sono stati largamente superiori ai disagi. Tutto ciò – aggiunge il primo cittadino – ha comportato sacrifici temporanei: la viabilità modificata con fisiologiche difficoltà e comprensibili lamentele. Alla riuscita degli eventi – precisa – hanno concorso in maniera determinante tante componenti. Voglio ringraziare per questo i nostri agenti della Polizia Locale, che unitamente alle unità giunte a supporto da Cagliari hanno fornito un servizio eccezionale, puntuale, efficace. Un ringraziamento va anche a tutte le forze dell’ordine, ai dipendenti dell’Amministrazione comunale, alla Società In House e alla Fondazione Alghero, alla compagnia Barracellare, alle diverse Associazioni di volontariato che hanno partecipato attivamente e con grande slancio all’organizzazione degli eventi. È stato un grande lavoro di squadra che ha reso vincente la macchina organizzativa, in particolare in occasione del Rally, che ha richiesto massima attenzione e sacrificio. Sapevamo di poter contare sulle nostre professionalità nei momenti più importanti, il risultato è stato all’altezza. Alghero vi ringrazia”.