“Forte della Maddalena come deposito di attrezzi e rifiuti”

ALGHERO – “In tutte le città del mondo gli Amministratori fanno di tutto per valorizzare i monumenti cittadini in ogni modo, mentre ad Alghero, invece, l’Amministrazione Conoci ha scelto di utilizzare il Forte della Maddalena (monumento storico in pieno centro città…) come deposito per materiale di cantiere, mezzi di trasporto e rifiuti di vario genere, con naturalmente l’immancabile contorno di erbacce”, cosi i consiglieri comunali di opposizione riguardo la condizione di uno tra i luoghi più importanti e rappresentativi del centro di Alghero. “Mesi fa, per cercare di scuotere l’Amministrazione, facemmo anche un video di denuncia ( https://www.alguer.it/notizie/n.php?id=164081 ). Come, però, si può facilmente intuire dalle immagini, l’Amministrazione ha perseverato e le cose, invece di cambiare in meglio, sono addirittura peggiorate”.