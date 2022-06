Referendum, appello al voto dei Riformatori Sardi

ALGHERO – “Una democrazia senza Demos, non è democrazia, appello per il Referendum del 12 Giugno”, cosi Alberto Bamonti dei Riformatori Sardi riguardo l’appuntamento elettorale di domenica che rischia di essere uno dei più snobbati di sempre, nonostante l’importanza dei quesisti referendari. “Care Amiche e Cari Amici, di fronte ad un sistema politico italiano sempre più fragile, partecipare al voto diventa fondamentale perché la nostra democrazia è prima di ogni cosa appunto partecipazione. Astenersi equivarrebbe a rendere ancora più fragile la nostra sovranità popolare. Per questo motivo Il 12 Giugno andiamo senza esitazioni a votare il referendum sulla giustizia”.