Alghero, Piccoli Musei della città per piccoli ospiti

ALGHERO – Questo venerdì, 10 giugno, alle ore 18 al MŪSA| Museo Archeologico si da il via alle attività programmate nelle sale dei Musei della città dedicate ai più piccoli. Questo il progetto dei siti culturali che fanno capo alla Fondazione Alghero e realizzati con alcuni operatori culturali che hanno diffuso le varie attività dell’iniziativa.

Le attività educative e gli appuntamenti di yoga, svolti nell’ambito del fondo per il funzionamento dei piccoli musei, sono curati da Giochedù di Eleonora Cattogno, operatrice museale e Francesca Sanna, insegnante di yoga per bambini certificata UISP – KAY. Gli appuntamenti si inseriscono in un contesto più ampio dedicato alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e tradizionale che il MACOR | Museo del Corallo e il MŪSA | Museo Archeologico della Città custodiscono al loro interno. Le attività didattiche guidano i più piccoli alla scoperta e alla conoscenza del patrimonio museale, lo Yoga mira a motivare bambini e bambine a essere attivi, a credere in sé stessi e a gestire le emozioni che provano nelle attività di ogni giorno.

Un viaggio giocoso in un ambiente tutto da scoprire: i Musei della città. Le attività sono pensate per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, accompagnati da un adulto. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, ma la prenotazione è obbligatoria al numero +39 340 704 7875. Per maggiori informazioni e per scoprire tutti gli appuntamenti è possibile consultare il sito di Alghero Turismo https://www.algheroturismo.it/