“Vela Insieme” molla gli ormeggi e abbatte le barriere |video

ALGHERO – “Vela Insieme” piace a tutti. Questa mattina la presentazione del progetto voluto dal Parco di Porto Conte, e nello specifico dal presidente Raimondo Tilloca, ha ottenuto un ottimo riscontro. Conferma dell’apprezzamento che deriva anche dalla presenza dei massimi rappresentanti del Comune, a partire dal Sindaco Mario Conoci e poi dagli assessori Maria Grazia Salaris e Andrea Montis, oltre che del comandante della Guardia Costiera, tenente di vascello, Giuseppe Tomai, dal presidente del Consorzio del Porto Giancarlo Piras e dai presidenti di Yacht Club, Pierpaolo Carta, e Lega Navale, Franco Carossino e dai responsabili di Alghero Family Filomena Cappiello e Paolo Bellotti.

Un progetto, come detto, che ha trovato tutti d’accordo nel giudicarne la positività vista la connessione, senza distinzioni, tra persone con abilità differenti. Nelle banchine gestite dal Consorzio del Porto, partner del progetto, sarà presente per 15 giorni l’imbarcazione a vela Ribot, un Bavaria 44 di circa 14 metri. Tale imbarcazione mollerà gli ormeggi dalla giornata del 16 settembre e potrà ospitare, in gite nello specchio acqueo del mare di Alghero e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana, programmate insieme al Parco e assessorato ai Servizi Sociali, 6 tra ragazzi e ragazzi dai 14 anni di età. “Vela Insieme” nasce nel 1998 come “Scuola di Mare Accessibile a Tutti, su questa filosofia l’Associazione ha sviluppato negli anni la propria attività, utilizzando la velaterapia, il mare e la navigazione a vela come “strumenti” di aggregazione ed integrazione, formando equipaggi di persone con e senza disabilità. Brunone, titolare del progetto, ha iniziato la sua avventura a Milano nei primi anni Ottanta, coinvolgendo inizialmente i ragazzi disabili della Fondazione Don Carlo Gnocchi con delle prime uscite giornaliere in barca a Vela nel Golfo di La Spezia, in collaborazione con la Marina Militare.

“Non conoscevo direttamente Alghero, ma non appena ho avuto la possibilità di farlo, mi sono innamorato di questa terra ed è venuto naturale provare a proporre “Vela Insieme” ed ho trovato subito grande disponibilità da parte di tutti”, ha detto il Presidente di Vela Insieme. “Non appena mi è stata proposta questa iniziativa ho subito ritenuto che bisognasse fare il possibile per realizzarla ed è così che grazie anche gli altri partner, a partire dal Comune, Consorzio del Porto e Guardia Costiera, si è potuto dare gambe al progetto che – ha detto il Presidente Tilloca – potrà diventare un appuntamento da ripetere negli anni a seguire”. Parole di elogio al progetto da parte del Sindaco che ha evidenziato la valenza sociale di un’attività che “abbatte le barriere spesso presenti nelle nostra società”.