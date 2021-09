Bandiera Blu 2021: successo attività educazione ambientale

SASSARI – Divertimento e sensibilizzazione ambientale. Queste le parole chiave che hanno caratterizzato le attività del Ceas Lago Baratz del Comune di Sassari nelle spiagge di Porto Ferro, Platamona e Porto Palmas che hanno ottenuto il riconoscimento “Bandiera Blu 2021” della FEE (Fondazione per l”Educazione Ambientale).

Le iniziative hanno preso il via a luglio, con la giornata internazionale dedicata al Mar Mediterraneo in occasione della quale si sono svolte attività didattiche e passeggiate nella spiaggia di Porto Ferro. Nei giorni a seguire e sino alla fine del mese di agosto, il Ceas Lago Baratz è stato ciclicamente presente con uno stand informativo nelle tre spiagge insignite della Bandiera Blu e i laboratori gratuiti di Land Art, coinvolgendo sia i cittadini sassaresi che i turisti in visita nel territorio. Tanti bambini si sono divertiti nei laboratori a riprodurre il nostro mare e i suoi abitanti con l’uso del materiale naturale presente proprio nelle tre spiagge, ma anche con quiz e giochi sul tema dell’educazione ambientale. Lo stand informativo ha permesso a molte persone di conoscere il programma Bandiera Blu 2021, che quest’anno festeggia la 35° edizione con 342 spiagge in 4 paesi del mondo, e approfondire i requisiti per l’assegnazione del prestigioso riconoscimento internazionale.

Le attività di sensibilizzazione hanno visto la partecipazione di turisti che si sono soffermati a confrontarsi sul valore di ogni piccolo gesto utile a salvaguardare i nostri territori, così come sull’importanza dell’impegno comune di tutti i cittadini per la protezione e la valorizzazione delle spiagge e del mare. Dalle attività è nata una mostra virtuale, visitabile al link https://www.emaze.com/@AOQFZRCOL/ceas-lago-baratz, che raccoglie le foto più belle dei lavori realizzati.

nNlla sede del Ceas al Lago Baratz è ancora presente la postazione Punto Blu (centro di informazione sul programma Bandiera Blu), nella quale è possibile trovare la documentazione e le informazioni sulla Bandiera Blu e sulle attività di educazione ambientale promosse dal Comune. È possibile contattare il Ceas al numero 079533097, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, o inviando una email a ceas.baratz@comune.sassari.it.