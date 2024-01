Unomattina (programma di Rai Uno) al museo M.A.S.E. del Parco di Porto Conte | video e foto

ALGHERO – Unomattina, lo storico programma di Rai Uno, ha fatto visita all’EcoMuseo del Parco di Porto Conte. Un collegamento in diretta dal museo M.A.S.E. col giornalista Massimiliano Bruni che, insieme al direttore artistico del sito culturale Massimiliano Fois, ha raccontato ai telespettatori uno degli angoli più affascinanti del nostro territorio: il museo Antoine De Saint-Exupéry ospitato nella Torre Nuova di Porto Conte.

Il servizio ha ottenuto un ottimo riscontro anche come promozione per la città di Alghero e in particolare per le bellezze naturalistiche, culturali e storiche dell’EcoMuseo di Porto Conte.