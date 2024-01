LIFE Safe For Vultures a Cagliari incontro pubblico e mostra fotografica itinerante

CAGLIARI – Una mostra fotografica e un incontro pubblico per parlare di conservazione, biodiversità, sviluppo turistico e valorizzazione del territorio. È l’iniziativa dei partner di LIFE Safe for Vultures in collaborazione con il Parco naturale regionale di Molentargius, che ospiterà l’appuntamento fissato per sabato 27 gennaio alle 15 nei suoi spazi espositivi e convegnistici di Cagliari, in via la Palma. Sarà la prima tappa della Mostra fotografica itinerante pensata e realizzata dai partner grazie al prezioso contributo dei fotografi naturalisti Marco Corda, Gianni Sirigu e Uccio Saccu, che parteciperanno ai lavori e hanno messo a disposizione alcuni scatti da loro realizzati.

La mostra sarà visitabile gratuitamente dal 28 gennaio al 18 febbraio dalle 9 alle 18 contattando l’Infopoint del Parco al numero +39070379191.

Dopo l’inaugurazione della mostra via al confronto pubblico, che potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina Facebook del progetto. Dopo il saluto dei vertici del Parco di Molentargius, la professoressa Fiammetta Berlinguer dell’Università di Sassari, responsabile scientifica del progetto, parlerà dello stato di conservazione del grifone e della riconquista degli areali storici. Dionigi Secci illustrerà il programma di ripopolamento nel Sarrabus-Gerrei e il nuovo centro di Villasalto. Sempre per Forestas interverrà Alessio Saba, che descriverà il progetto della rete sentieristica regionale e le sue connessioni con l’attività di gestione della fauna selvatica. Umberto Graziano del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna parlerà invece delle attività di presidio del territorio e di salvaguardia delle biodiversità faunistiche.

I lavori proseguiranno coi contributi di Club alpino italiano, Associazione fotografi naturalisti italiani e Società italiana Caccia fotografica. Marco Marrosu del Cai parlerà di incidenza delle attività ludiche outdoor sull’ambiente e sulle specie selvatiche, Gianluca Doa dell’Afni di fotografia naturalistica e del rapporto tra uomo, fauna e ambiente, Giovanni Paulis del Sicf del ruolo del fotografo naturalista a presidio del territorio. Completerà gli interventi programmati il fotografo naturalista Domenico Ruiu. Seguirà il dibattito.