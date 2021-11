“Ufficio Anagrafe nel caos e senza Assessore”

ALGHERO – “L’Amministrazione comunale ha inaugurato un nuovo passatempo per gli algheresi: tentare la fortuna semplicemente per accaparrarsi i numeri per rinnovare il proprio documento di identità. Funziona, infatti, che chi deve rinnovare il documento deve recarsi in prima mattina al di fuori dell’ufficio anagrafe e sperare di essere tra i fortunati ad accaparrarsi la prenotazione utile per usufruire del servizio nella stessa giornata”. Cosi i consiglieri comunali di opposizione rispetto ad alcuni reiterati problemi all’Anagrafe.

“Se è ormai frequente vedere persone in fila ben prima dell’orario di apertura dell’ufficio, diventa praticamente impossibile rinnovare la carta di identità per chi lavora, magari anche fuori sede, e per assentarsi dal proprio posto di lavoro deve programmare un permesso o richiedere un giorno di ferie senza avere la certezza di poter avere l’agognato numero”

“Sarebbe quanto mai opportuno rafforzare il servizio disponendo l’immediato trasferimento di personale in numero adeguato e riattivare un minimo di servizio di prenotazione al fine di poter consentire a tutti, anche in relazione alle urgenze e alle date di scadenza, di poter rinnovare il documento di identità”.

“Oggi, invece, il Sindaco Conoci continua a dormire, lascia il servizio anagrafe senza un assessore di riferimento non avendo ancora sostituito l’ex assessore Di Gangi e confida nella professionalità dei pochi operatori del servizio che, pur facendo tutta la loro parte, sono oggettivamente pochi e politicamente abbandonati a se stessi. Per tramite di un’interrogazione consiliare cerchiamo di sollecitare l’Amministrazione ad intervenire nell’immediatezza”.