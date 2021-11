Alghero allagata, 5S: ora basta, trovare soluzioni. Critiche a Montis

ALGHERO – Come ampiamente previsto dalle previsioni, sono arrivate le piogge e, purtroppo, come accade da sempre, Alghero si è trovata con gran parte delle sue strade allagate. Un grave problema che si protrae da troppo tempo e che dovrà trovare una soluzione con interventi “a monte”, non solo dal punto di visto logistico-geografico, ma anche politico. Sul tema sono intervenuti i consiglieri comunali di 5 Stelle Alivesi e Di Maio.

“Benvenuto novembre.

Non si sono fatte attendere le prove tecniche sulla tenuta del sistema fognario alle prime vere piogge della stagione autunnale. Nella breve segnalazione del 19 ottobre in consiglio comunale avevamo messo l’accento sul possibile stato di pulizia di tombini e caditoie. L’assessore Montis aveva rassicurato tutti: lo spurgo va avanti da agosto ed a oggi abbiamo liberato da intasamento tutte le caditoie di via lido e oltre, circa 500 rispetto ad un totale di 1700. Ora, le caditoie strategiche saranno state liberate ma la pioggia, neanche tanto importante, del 31 ottobre ha liberato le canoe per un piccolo tour sulla via lido.

È sotto gli occhi di tutti che il problema delle caditoie intasate è solo parte del problema. Bisogna fare il punto sulle problematiche della rete fognaria, infatti in gran parte della città le condotte sono miste, acque bianche e acque nere, che in caso di pioggia porta le fogne a riversarsi nelle strade, soprattutto lungo la via lido e passeggiata Bousquet, e in mare; la portata dei tubi potrebbe essere ridotta per sedimentazione nel lume di sabbie ed altri detriti? E che dire delle vasche di primo accumulo dislocate a nord e a sud della città? Prima di giudicarla un’opera insensata forse è il caso di cercare di capire seriamente quali problemi si annidano. È un problema annoso, lo sappiamo, ma se non lo si prende in mano con una programmazione di interventi, che magari richiederà anni, non lo si risolverà mai. Alghero merita di più del consolidato rattoppo!”

Maria Antonietta Alivesi e Giusy Di Maio, portavoce M5S in Consiglio comunale