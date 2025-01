Treno a idrogeno, “Bene la commissione speciale, progetto nefasto”

ALGHERO – “Apprendiamo con estremo piacere ed interesse che nella prossima seduta del Consiglio Comunale di Alghero al punto 19 è prevista “Istituzione e

nomina commissione consiliare speciale sul progetto relativo a collegamento ferroviario Alghero centro – Alghero aeroporto, con impianto di produzione di idrogeno”.

L’istituzione della Commissione speciale nasce dalla specifica richiesta dei Comitati di Borgata di un maggiore approfondimento del progetto, ma

soprattutto dall’esigenza di analizzare nello specifico gli impatti ambientali, paesaggistici ed economici che si avranno sul territorio agricolo e quindi sulle attività produttive agricole.

Va infatti ribadito che la richiesta dell’istituzione della commissione speciale arriva a seguito delle fortissime preoccupazioni espresse dai cittadini e dalle categorie agricole produttive riguardo la necessità di trovare il giusto equilibrio tra lo sviluppo e le legittime posizioni dei portatori di interesse per via del forte impatto della faraonica opera pubblica.

Durante il Consiglio Comunale aperto tenutosi di recente, ma anche durante le precedenti riunioni pubbliche, è stato ribadito che l’intero territorio della Nurra di Alghero e Sassari rigetta integralmente il progetto sia nei contenuti che nella sostanza perché si tratta di un opera così come pensata e proposta devastante e impattante per il territorio, che non da risposte alle esigenze di “mobilità” della collettività, senza che siano state valutate soluzioni alternative decisamente più funzionali e più sostenibili dal punto di vista sia ambientale che economico Siamo certi che i componenti del Consiglio Comunale tutto possano trovare le giuste rappresentanze in seno alla Commissione e che la stessa possa lavorare per ricercare e trovare le necessarie vie di approfondimento del progetto”.

Comitato di borgata Sa Segada – Tanca Farrà

Comitato di borgata Santa Maria La Palma

Comitato di borgata Guardia Grande – Corea

Comitato di borgata Maristella

Comitato Zonale Nurra

Comitato Metrotranvia Sassari Alghero Sorso