Centrodestra: “Sicurezza e decoro sono una priorità che non può essere trascurata”

ALGHERO – “La sicurezza e il decoro della nostra città sono una priorità che non può essere trascurata. Nell’ultimo anno abbiamo assistito ad un aumento del vandalismo negli spazi pubblici cittadini: la città si è riempita di graffiti d’odio che deturpano edifici pubblici e privati. Frasi oscene hanno imbrattato i muri della nostra città. Ciò rappresenta un atto di vandalismo nei confronti della proprietà oltre che un attacco ai valori di rispetto e convivenza civile che contraddistinguono la nostra comunità”. Con queste parole i rappresentanti del centrodestra algherese hanno presentato un ordine del giorno, primo firmatario Alessandro Cocco, per intensificare le misure contro il vandalismo nella città di Alghero.

L’ordine del giorno, depositato presso il Consiglio comunale, richiama l’importanza di combattere i graffiti contenenti messaggi d’odio, discriminatori o offensivi, che violano i principi fondamentali della nostra Costituzione, ispirata alla libertà, all’uguaglianza e al rispetto reciproco. “Non possiamo permettere che Alghero si presenti ostaggio di vandali ed estremisti che minano la serenità e l’immagine della nostra città”, hanno aggiunto i capigruppo firmatari Fadda, Pais, Salvatore e Tedde.

“Chiediamo all’Amministrazione di collaborare per mettere in atto un piano di cura del decoro: insieme alla cura necessaria per le strade, i marciapiedi e il verde cittadino, occorre prevedere anche la rimozione dei graffiti offensivi da tutti gli edifici pubblici e una attiva collaborazione con i proprietari privati per restituire a tutti i quartieri adeguato decoro. Accanto a questo occorrerà avviare, in accordo con le scuole e le altre istituzioni, delle campagne di sensibilizzazione rivolte ai giovani, per promuovere rispetto e la tolleranza. Occorrerà anche proseguire nel progetto avviato dal centrodestra per l’installazione di sistemi di videosorveglianza nei punti più vulnerabili. Infine promuovere, in collaborazione con le associazioni locali, una valorizzare dell’arte urbana come strumento positivo di espressione e riqualificazione.

“Ci aspettiamo che questa proposta venga accolta con senso di responsabilità da parte dell’amministrazione comunale e speriamo di poterla discutere in aula il prima possibile, vista anche la vicinanza alla Giornate della Memoria e al Giorno del Ricordo. Agire tempestivamente contro il vandalismo non è solo una questione di decoro, ma anche di sicurezza e di tutela dei valori che uniscono la nostra comunità”, sollonineano dal centrodestra.

Cocco Alessandro (Fratelli d’Italia)

Tedde Marco (Forza Italia)

Salvatore Raffaele (UdC – Patto per Alghero)

Pais Michele (Lega)

Fadda Massimiliano (Prima Alghero)