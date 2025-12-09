Trasporti Locali, importante riconoscimento per l’Atp

SASSARI – ATP SpA annuncia con profonda soddisfazione l’ottenimento del prestigioso sigillo “Italy’s Best Customer Service 2025/2026”, assegnato da Corriere della Sera e Statista e arrivato ufficialmente in azienda lo scorso 2 dicembre. Il riconoscimento, basato su un’approfondita indagine nazionale, colloca l’azienda al primo posto assoluto in Italia nella categoria dei Trasporti Urbani – Bus, Tram, ecc., confermando la qualità del servizio offerto e la centralità del rapporto quotidiano con i passeggeri. Essere autorizzati all’uso del sigillo, inoltre, significa entrare in un perimetro ristretto di aziende che si distinguono nel panorama nazionale per affidabilità, trasparenza e impegno concreto verso il miglioramento continuo. La presenza del marchio, pubblicato anche sulle pagine del Corriere della Sera, permette alle imprese premiate di comunicare con chiarezza ai cittadini la qualità del proprio servizio e il livello di fiducia che sono riuscite a generare.