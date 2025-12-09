“Caos Sanità, il Pd non si fida dei 5 Stelle: volano gli stracci”

CAGLIARI – “La realtà ha superato l’immaginazione, la sanità è totalmente fuori controllo e nel campo largo volano gli stracci” il commento di Fausto Piga, vice capogruppo di FdI a seguito delle dichiarazioni di Armando Bartolazzi, il quasi ex assessore alla sanità e a seguire degli esponenti del PD.

“La Todde dice ci metto la faccia, il PD avverte che l’interim deve essere brevissimo, Bartolazzi accusa la maggioranza di pensare solo alle poltrone – attacca Piga – manco il più pessimista avrebbe immaginato dopo 20 mesi di legislatura una situazione istituzionale così indecorosa, impantanati tra pressappochismo e improvvisazione”

“Altro che approvare la finanziaria entro 31 dicembre – avverte il meloniano – dalle notizie che si leggono, il PD non si fida della Todde, la legislatura è a un bivio, è bene che la Todde faccia la conta in maggioranza prima di entrare in aula”.