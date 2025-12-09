Droga dalla Spagna, maxi-operazione della Polizia di Alghero: sequestri e arresti

SASSARI – A seguito di complessa e meticolosa indagine denominata “Operazione Caballero”, condotta dal Commissariato di Alghero a partire dal 2019, recentemente la Procura Distrettuale di Cagliari, ha emesso 30 avvisi conclusione indagini nei confronti di un nutrito gruppo criminale composto da 22 uomini e 8 donne, di diverse nazionalità, in quanto, con ruoli differenti e avvalendosi di referenti locali, hanno rifornito di cocaina con regolarità varie località dell’Isola.

La sostanza stupefacente proveniva prevalentemente dalla Spagna e complessivamente sono stati contestati 34 capi di imputazione che vanno dall’associazione finalizzata al traffico illecito delle sostanze stupefacenti al semplice traffico, detenzione o spaccio, sino al favoreggiamento personale.

Nel corso dell’operazione sono stati arrestati in flagranza di reato, in tempi diversi, 9 corrieri e sequestrati oltre 5,500 kg di cocaina e 200 kg di canapa indiana suddivisa in nr. 2111 piante.

Salvo qualche eccezione, il modus operandi consolidato dell’organizzazione era quello di trasportare la sostanza illecita dalla Spagna, servendosi di corrieri che ingerivano un quantitativo variabile (da 45 a 70) di “ovuli”, opportunamente confezionati con materiale plastico e contenenti circa 13 – 15 grammi di cocaina ciascuno. Ovuli ingeriti per superare indenni i controlli negli scali portuali e aeroportuali, spagnoli e italiani, durante i trasferimenti.

Arrivato in terra Sarda, il corriere di turno, al sicuro, in albergo o b&b, spesso prenotato da altro membro dell’organizzazione, si liberava per via naturale degli ovuli che poi consegnava ad altro membro del sodalizio che provvedeva a distribuire la sostanza illecita, anche tramite i complici sardi, in maniera capillare nel territorio. I complici locali, poi, si dedicavano anche al traffico di marijauana proveniente da altri canali, perlopiù isolani.

Tali importanti riscontri hanno poi consentito agli investigatori di individuare gli altri membri dell’organizzazione criminosa con ruolo di fornitori, intermediari e destinatari della sostanza illecita trasportata o detenuta dagli arrestati.