Tragedia ad Alghero, ciclista muore schiacciato da un bus

ALGHERO – Incidente mortale ad Alghero. Questa mattina verso le 10.30, lungo la strada Sp 55, all’altezza dell’ingresso per la spiaggia di Mugoni, un ciclista, dopo essere caduto con la sua bici al bordo della carreggiata, è stato travolto dal bus (di un gestore privato) che collega il centro città col litorale di Porto Conte. Il ciclista, un medico 55enbe, è di origine statunitense, ma vive in Italia. Sul posto la polizia, municipale, col comandante Carmelo Pais d i servizi di soccorso che, però, non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo.

Nella foto l’incidente di questa mattina