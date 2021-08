Parco, “Vela insieme” ad Alghero a fine settembre

ALGHERO – E’ stato il presidente dell’Ente con sede a Casa Gioiosa, Raimondo Tilloca, a introdurre il progetto durante l’incontro che ha visto la presenza anche del Presidente del Consorzio del Porto Giancarlo Piras, degli assessori Maria Grazia Salaris, Andrea Montis e Marco Di Gangi e del Maresciallo della Guardia Costiera di stanza ad Alghero Agatino Carciola. “Vela Insieme nasce nel 1998 come “Scuola di Mare Accessibile a Tutti”, su questa filosofia l’Associazione ha sviluppato negli anni la propria attività, utilizzando la velaterapia, il mare e la navigazione a vela come “strumenti” di aggregazione ed integrazione, formando equipaggi di persone con e senza disabilità”, ha evidenziato Tilloca passando la parola a Brunone che ha iniziato la sua avventura a Milano nei primi anni ottanta, coinvolgendo inizialmente i ragazzi disabili della Fondazione Don Carlo Gnocchi con delle prime uscite giornaliere in barca a Vela nel Golfo di La Spezia, in collaborazione con la Marina Militare.

Il titolare del progetto ha illustrato le peculiarità dell’iniziativa, legate al coinvolgimento di persone con disabilità insieme a coloro che sono normodotati, e i tratti principali della sua realizzazione che vedrà la presenza di una barca a vela per 15 giorni nel porto di Alghero, nella banchina e coi servizi messi a disposizione dal Consorzio del Porto. Tale natante potrà ospitare 6 tra ragazzi e ragazzi dai 14 anni di età in su che saranno individuati insieme ai Servizi Sociali col coordinamento dell’assessore Salaris. Mentre l’assessore Di Gangi, sottolineando la valenza del progetto, ha ricordato quanto sia importante per Alghero sviluppare una tipologia di Turismo che sia accessibile a tutti, proprio come accade per Vela Insieme, così come l’assessore Montis ha rimarcato l’aspetto riguardante la sostenibilità ambientale di tale progettualità. La manifestazione è stato deciso che si terrà nelle ultime due settimane di settembre.