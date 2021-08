Alghero, il Consiglio trasloca in Teatro

ALGHERO – Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria urgente, in prima convocazione, presso il Teatro Civico in Piazza del Teatro, il giorno giovedì 5 agosto 2021, alle ore 17.00 per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno.

Approvazione verbali audio delle sedute consiliari dei giorni 07.07.2021 e 19.07.2021; Ratifica delibera G.C. n. 149 del 11.06.2021 di variazione n. 1/2021 al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 artt. 42, C. 4, del D.Lgs 267/2000; Ratifica delibera G.C. n. 161 del 23.06.2021 di variazione n. 3/2021 al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 artt. 42, C. 4, del D.Lgs 267/2000; Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lett. E) del D.Lgs 267/2000 – Quota associativa Focus Europe; Modifica articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 dello Statuto della Consulta Giovanile del Comune di Alghero approvato con delibera C.C. n. 12 del 06.04.2015; Costituzione della Consulta Comunale della Cultura e dell’albo comunale delle organizzazioni e dei soggetti operanti in ambito culturale e dello spettacolo. Approvazione regolamenti; Designazione del capitano della Compagnia Barracellare per il triennio 2021/2023; Mozione presentata dai Conss. Esposito e più avente ad oggetto: “concessione beni demaniali”;

Mozione presentata dai Conss. Cacciotto e più avente ad oggetto: “opportunità ecobonus 110%”; Mozione presentata dai Conss. Mulas e più avente ad oggetto: azioni di salvaguardia dei fondali a posidonia oceanica di tutela dell’habitat e di contrasto dei processi di erosione costiera”; Mozione presentata dai Conss. Sartore e più avente ad oggetto: Manutenzione straordinaria strade urbane”; Mozione presentata dai Conss. Esposito e più avente ad oggetto “scuole cittadine – riqualificazione ed efficientamento energetico”; Mozione presentata dai conss. Cacciotto e più avente ad oggetto “Società in house”; Mozione presentata dai conss. Pirisi e più avente ad oggetto: “cancellazione TARI 2021 Aziende agrituristiche”; Mozione presentata dai Conss. Di Nolfo e più avente ad oggetto “Adesione del Comune di Alghero alla Carta Europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale – per l’adozione del bilancio di genere”; Mozione presentata dai capigruppo di maggioranza avente ad oggetto: situazione emergenziale di devianza giovanile”. La sala è predisposta per garantire la presenza di un numero massimo di 40 persone, secondo le vigenti norme sanitarie. Si precisa che la partecipazione del pubblico sarà garantita mediante collegamento in diretta sul canale Youtube del Comune di Alghero