Susanna Rafart protagonitza el Programa d’Intercanvis Literaris “Lletres Compartides a l’Alguer”

L’ALGUER – Del 17 al 25 de novembre, el programa d’intercanvis literaris Lletres Compartides, impulsat per la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), arriba per primera vegada a l’Alguer de la mà de l’Ateneu Alguerès i la Delegació del Govern de Catalunya a Itàlia , amb la col·laboració del Municipi de l’Alguer i Fondazione Alghero.
Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure l’intercanvi cultural i literari entre els diversos territoris de parla catalana, afavorint el coneixement mutu entre autors, lectors i institucions.
En aquesta edició, l’Alguer acollirà la participació de Susanna Rafart, una veu important dins de la literatura catalana contemporània. L’autora protagonitzarà diverses activitats tant a l’Alguer com a la Universitat de Sàsser, en el marc d’un programa que vol fomentar el diàleg literari i lingüístic entre Catalunya i Sardenya.
Entre els actes més destacats, el Taller de Poesia “Tot allò que no és frontera”, lectura comentada amb Susanna Rafart que tindrà lloc a la seu de l’Ateneu Alguerès el pròxim 18 de novembre, i un important encontre literari al femení entre la poetessa catalana i poetesses alguereses, un espai de reflexió i intercanvi d’idees sobre la creació poètica i la riquesa de la llengua catalana en totes les seves variants que és realitzarà el dia 21 a la Sala de Conferencies de Lo Quarter.
A més, Susanna Rafart mantindrà trobades amb les associacions culturals alguereses, a destacar l i participarà en una sessió presencial a la Universitat de Sàsser, gràcies a la col·laboració de la professora Ester Marti, docent de català d’aquesta universitat. La trobada és realitzarà amb connexió amb tota la xarxa d’universitats italianes amb estudis de llengua i cultura catalana, oferint una oportunitat única per a l’intercanvi acadèmic i cultural.
El programa Lletres Compartides és d’abast bidireccional: durant l’any 2026, un autor alguerès farà una estada literària en un altre territori de parla catalana per presentar-hi la seva obra i participar en activitats de difusió literària. Aquesta reciprocitat reforça l’esperit de col·laboració cultural i cohesió lingüística que inspira el projecte.
L’arribada de Lletres Compartides a l’Alguer posa de manifest la voluntat de continuar teixint ponts entre els diversos territoris de la llengua catalana i d’enfortir els vincles culturals que històricament uneixen les seves comunitats.