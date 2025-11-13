ALGHERO – Si è svolta a Siracusa dal 7 all’8 novembre scorso la manifestazione filatelica nazionale
“Siracusa 25” rivolta a collezioni composte di 16 fogli. L’unico rappresentante sardo era
Salvatore Picconi, presidente del Circolo Filatelico Algherese che ha conseguito 85 punti e
il diploma di medaglia d’oro con una collezione sulla civiltà nuragica.
La manifestazione è stata molto partecipata, con la presenza di ben 65 collezioni provenienti
dalla Sicilia e da varie parti d’Italia. Partecipavano inoltre 15 collezionisti greci, per uno
scambio avvenuto con la federazione ellenica in cui lo scorso anno dei collezionisti italiani
sono stati invitati a partecipare all’esposizione greca di Salonicco. Numerosi sono stati i
visitatori della mostra che hanno potuto apprezzare gli elaborati esposti, tutti di ottima
fattura.
Il giorno 8 si è svolta la premiazione alla presenza del sindaco di Siracusa, dei presidenti
delle federazioni italiana e greca, per sancire il gemellaggio, sotto la regia dell’instancabile
presidente del circolo locale, Leonardo Pipitone.
Pochi giorni prima Salvatore Picconi aveva partecipato in maniera virtuale all’esposizione
organizzata dalla British Thematic Association nella ridente cittadina di Ardingly, 50 km a
sud di Londra con una collezione sull’Ave Maria cantata in lingua sarda e in questo caso
ha ottenuto un migliore successo: 90 punti e medaglia d’oro grande, secondo punteggio più
alto di tutta la manifestazione a cui hanno partecipato collezionisti sia inglesi che provenienti
dall’estero.
Da rilevare che entrambe le collezioni erano dedicate alla Sardegna e che oltre al successo,
che pubblicizza la nostra città e la nostra regione, sono state occasione per i visitatori delle
due mostre di poter apprezzare le nostre tradizioni.
Circolo Filatelico Algherese, due medaglie d’oro
