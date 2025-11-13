Circolo Filatelico Algherese, due medaglie d’oro

ALGHERO – Si è svolta a Siracusa dal 7 all’8 novembre scorso la manifestazione filatelica nazionale

“Siracusa 25” rivolta a collezioni composte di 16 fogli. L’unico rappresentante sardo era

Salvatore Picconi, presidente del Circolo Filatelico Algherese che ha conseguito 85 punti e

il diploma di medaglia d’oro con una collezione sulla civiltà nuragica.

La manifestazione è stata molto partecipata, con la presenza di ben 65 collezioni provenienti

dalla Sicilia e da varie parti d’Italia. Partecipavano inoltre 15 collezionisti greci, per uno

scambio avvenuto con la federazione ellenica in cui lo scorso anno dei collezionisti italiani

sono stati invitati a partecipare all’esposizione greca di Salonicco. Numerosi sono stati i

visitatori della mostra che hanno potuto apprezzare gli elaborati esposti, tutti di ottima

fattura.

Il giorno 8 si è svolta la premiazione alla presenza del sindaco di Siracusa, dei presidenti

delle federazioni italiana e greca, per sancire il gemellaggio, sotto la regia dell’instancabile

presidente del circolo locale, Leonardo Pipitone.

Pochi giorni prima Salvatore Picconi aveva partecipato in maniera virtuale all’esposizione

organizzata dalla British Thematic Association nella ridente cittadina di Ardingly, 50 km a

sud di Londra con una collezione sull’Ave Maria cantata in lingua sarda e in questo caso

ha ottenuto un migliore successo: 90 punti e medaglia d’oro grande, secondo punteggio più

alto di tutta la manifestazione a cui hanno partecipato collezionisti sia inglesi che provenienti

dall’estero.

Da rilevare che entrambe le collezioni erano dedicate alla Sardegna e che oltre al successo,

che pubblicizza la nostra città e la nostra regione, sono state occasione per i visitatori delle

due mostre di poter apprezzare le nostre tradizioni.