“Super consulenze nella Giunta Todde, esplode il caso in Regione”

SASSARI – “Ben tre milioni per consulenze stanziati dalla Giunta regionale gridano vendetta. La Todde con una firma abbatte il limite che prima era di 540 mila euro all’anno e oggi lo amplia a 873 mila. Una scelta dal sapore amaro di spreco e di mancette a favore dei suoi sodali. La mancetta che più preoccupa è quella di 280 mila euro per «due incarichi a due esperti in campo legislativo per la predisposizione del testo della Legge Statutaria da presentare alla Giunta regionale per l’adozione della proposta di deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale e per l’individuazione di una nuova legge elettorale». In sintesi, viene affidato a consulenti esterni il compito di scrivere il testo della legge Statutaria, relegando in un angusto cantuccio il Consiglio regionale e i cittadini sardi per scelte tecniche e politiche su norme che costituiscono le fondamenta dell’ordinamento regionale sardo. E non possono passare inosservati i 100 mila euro per «la riduzione della partecipazione azionaria detenuta dall’amministrazione regionale in Abbanoa». Uno sproposito di dimensioni epocali. Crediamo necessario che la Todde rifletta con più attenzione su queste “spese pazze” per consulenze. Specie perché il Consiglio regionale e la Giunta hanno Dirigenti di elevatissimo valore professionale, che ci vengono costantemente invidiati. Ma anche perché questo difficile momento per la Sardegna suggerisce un utilizzo più oculato delle risorse pubbliche”. Lo ha dichiarato Il Consigliere nazionale di Forza Italia Marco Tedde