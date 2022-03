Suoli pubblici, certezze e regole per sviluppo e rilancio

ALGHERO – “Lavoriamo ad un nuovo regolamento dei suoli pubblici che sia più adeguato alle esigenze di tutti e che metta ordine alla materia che mostra diverse criticità. Equilibrio e regole, sviluppo e certezze, lavoriamo in piena collaborazione con la categoria e ci confrontiamo con il più ampio spirito per la ripresa della nostra economia”, così oggi il Sindaco Mario Conoci nel corso dell’incontro con le associazioni di categoria organizzata da Confcommercio Nord Sardegna congiuntamente al Coordinamento cittadino della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. “Credo che il Governo si esprimerà anche in questa fase, in cui la situazione epidemiologica non è affatto calata. Non ci sono ancora certezze, ma sappiamo che i numeri Covid stanno crescendo. Vedremo quali saranno i provvedimenti, il nostro compito è quello di contemperare le esigenze di tutti, ci confronteremo con le associazioni, lo stiamo già facendo su questo tema. Oggi, alla luce anche di nuove norme, stiamo lavorando al nuovo regolamento sui suoli pubblici – ha aggiunto il Sindaco rivolgendosi a Massimo Cadeddu Presidente territoriale Confcommercio Nord Sardegna, e ad Alessandro Pesapane Coordinatore Fipe Confcommercio Città di Alghero – e ci dobbiamo muovere su due parametri, così come abbiamo fatto per la scorsa stagione. Uno è quello della norma, in ossequio alle disposizioni del Governo che consentivano, in relazione e a contrasto dell’emergenza Covid, ampliamenti delle superfici. Ma lo abbiamo fatto anche seguendo il regolamento comunale: la linea del raddoppio dei suoli pubblici in conseguenza al Covid aveva una logica, cioè quella di mantenere invariato il numero dei posti nel suolo pubblico per mantenere il distanziamento”. Il confronto è quasi quotidiano con i rappresentanti della categoria, insieme all’Assessore al Demanio Giovanna Caria e che deve vedere coinvolti i Comitati di quartiere, le altre categorie produttive, i residenti che usufruiscono gli spazi pubblici e che sono anch’essi portatori di interesse.

“Dobbiamo, nel programmare il sistema dei suoli, tuttavia, prendere atto che non tutto è andato alla perfezione nella disponibilità : episodi e fatti che non si devono più ripetere. Dobbiamo valutare anche questi aspetti con la previsione di controlli più accurati, per migliorare le condizioni affinché la nostra economia si possa riprendere, le attività possano lavorare serenamente. Abbiamo segnali positivi per la stagione: buone notizie per la stagione dell’aeroporto, con Ryanair e compagnie low cost che stanno intensificando. Dobbiamo avere equilibrio e tenere la barra sulla rotta che è quella delle norme nazionali e del nuovo regolamento. Un regolamento che sicuramente è da migliorare – ha concluso il Sindaco – siamo pronti per continuare a confrontarci, vogliamo che le attività lavorino, ma con un quadro di regole certe che non siamo solo noi a decidere”.