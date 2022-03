Ristoranti e bar, criticità e proposte: le parole di Conoci e Cadeddu |video

ALGHERO – Ristoranti, bar tra crisi e ripresa. Gli ultimi anni sono stati a dir poco difficili e ora, dopo la pandemia (lo stato di emergenza finisce tra pochi giorni), pure la guerra nell’Est Europa. Accadimenti che, per chi vive di turismo e leisure, non aiutano, anzi. Nonostante questo, come noto, l’anno passato Alghero ha risposto molto bene. Certo, viste tali problematiche, molti hanno preferito non viaggiare e dunque la Riviera del Corallo ne ha giovato, d’altra parte è necessario mantenere dei flussi solidi e importanti al fine di evitare ulteriori problemi alla condizione già non facile del tessuto socio-economico.

Per questo, e per fare “massa critica”, la sezione territoriale di Confcommercio Nord Sardegna e il Coordinamento cittadino della Federazione Italiana Pubblici Esercizi hanno organizzato un incontro alla presenza dell’Amministrazione. Presente il Sindaco Conoci, che è intervenuto, e poi gli assessori Caria, Piras e Vaccaro (anche quest’ultima è intervenuta) e poi i consiglieri comunali Mulas, Camerada, Mimmo Pirisi e Pulina.

Dagli operatori commerciali sono emersi diversi problemi del settore ma anche proposte. Nello specifico le attività chiedono di poter mantenere, almeno per questa stagione, i suoli pubblici aumentati dalle prescrizioni governative legate al Covid e poi assicurano di sedersi al tavolo con l’Amministrazione per creare un nuovo regolamento che sia consono a tutti e che consideri tutte le istanze, da quelle dei residenti agli imprenditori.