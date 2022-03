EasyJet, decolla da Alghero il volo per Nizza

ALGHERO – easyJet – compagnia leader in Europa – amplia la propria offerta da e per l’aeroporto di Alghero annunciando il collegamento Nizza-Alghero, novità assoluta per il Nord Ovest della Sardegna. La città di Nizza, maggior centro della Costa Azzurra e quinta città francese per numero di abitanti, sarà collegata ad Alghero 2 volte alla settimana a partire dal 30 giugno e sino al 4 settembre p.v., nei giorni di giovedì e domenica.

Fabio Gallo, CFO & Business Development Director SOGEAAL ha commentato:

“Siamo molto soddisfatti del rapporto di collaborazione con easyJet, operatore tra i più importanti sul mercato europeo e partner importante per Sogeaal. L’apertura di questa nuova tratta conferma l’impegno del vettore sul nostro scalo e, più in generale, sul territorio del Nord Ovest Sardegna e auspico possa essere seguita da ulteriori operazioni di sviluppo sul nostro aeroporto nel prossimo futuro da parte del vettore easyJet.”

Lorenzo Lagorio, Country Manager easyJet Italia ha commentato:

“L’annuncio di questo nuovo collegamento conferma l’impegno di easyJet verso la Sardegna e l’aeroporto di Alghero e il supporto nei confronti del settore turistico locale. La nuova rotta collegherà due tra le destinazioni più affascinanti d’Europa offrendo la possibilità ai turisti francesi di visitare la meravigliosa costa settentrionale della Sardegna e accompagnando i viaggiatori sardi in partenza da Alghero nel cuore della Riviera francese”.