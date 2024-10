Strade di sangue, tragedia ad Alghero: muore carabiniere

ALGHERO – Un carabiniere di 55 anni, Pietro Mastino, in servizio al Reparto operativo di Alghero è morto, e un altro uomo è rimasto gravemente ferito, in un incidente stradale che si è verificato stamattina alle 7 sulla strada provinciale 19 che collega Alghero con Olmedo, nel nord Sardegna.

Per cause in fase di accertamento, come riferisce l’Ansa, la Seat Ibiza condotta dalla vittima, che viaggiava in direzione Alghero e una Panda, si sono scontrate frontalmente in una curva a pochi chilometri dall’ingresso di Olmedo.