“Assessore e Maggioranza snobbano la Commissione di Mulas sulla Sanità”

ALGHERO – “La Commissione Sanità convocata ieri dal presidente Christian Mulas per discutere sulla richiesta dell’opposizione di convocazione del Consiglio Comunale in merito alla riforma ospedaliera in itinere da parte dell’attuale giunta regionale, non ha suscitato l’interesse della maggioranza.

Nonostante l’esaustiva esposizione da parte del presidente che ha relazionato sul miglioramento dei servizi sanitari erogati nei due nosocomi locali, grazie alla presenza AOU presso l’ospedale Marino di Alghero, ferme restando le criticità ancora da affrontare e risolvere, la maggioranza non solo non ha preso posizione, ma con l’assenza dell’assessora Salaris, la mancanza del funzionario verbalizzante e l’allontanamento di alcuni membri della commissione prima della fine dei lavori, ha rivelato un chiaro e imbarazzante disinteresse sul tema.

A maggior ragione, è doveroso da parte nostra farci carico del compito di animare il dibattito e di pretendere una presa di posizione, per quanto possibile unitaria, da parte dell’amministrazione su un argomento che non può né deve ammettere divisioni. Il tema della sanità merita una diversa attenzione da parte della politica algherese. Siamo convinti che il Sindaco debba assumere sulla sanità, sugli ospedali e sulla realizzazione del nuovo ospedale una posizione netta a favore dei cittadini algheresi che ad oggi non è dato intravvedere

Chiediamo, perciò, che con particolare urgenza sia convocato un consiglio comunale apposito, come richiesto orami da oltre due mesi”.

Gruppo consiliare Forza Italia