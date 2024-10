Matilde Paoletti vince l’Itf Forte Village. Al via il quinto torneo

ALGHERO – Vittoria italiana nel quarto dei sei tornei Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300.000 euro di montepremi complessivo).

Nel torneo femminile, Matilde Paoletti si aggiudica il titolo vincendo 3-6, 6-2, 6-2 in rimonta la romena Irina Bara, testa di serie numero 2. Per la 21enne perugina è il secondo Itf vinto in carriera, dopo quello di Verbier nel 2022.

Ed è già iniziato il quinto torneo del ciclo autunnale. Subito out i tre tennisti sardi in gara nelle qualificazioni maschili: il 16enne del Tc 70 Oristano Edoardo Carcangiu (che non ha conquistato giochi contro Mariano Tammaro), il cagliaritano tesserato per il Ct Zavaglia Ravenna Paolo Emilio Cossu Floris (6-0, 6-1 da Andrea Gola) e Mattia Secci del Quattro Mori Tennis Team (6-2, 6-0 dall’ellenico Dimitris Sakellaridis).