Calcio, prima vittoria casalinga per l’Alghero

ALGHERO – Prima vittoria casalinga per l’Alghero, che grazie ad un grande secondo tempo, giocato ad alti ritmi, riesce ad avere la meglio sulla Ferrini Cagliari, restando così, nei piani alti della classifica di Eccellenza. 2-0 per i giallorossi al “Pino Cuccureddu” nella 5ª giornata del massimo campionato regionale.

Dopo un primo tempo di studio, dove le due formazioni lottano prevalentemente in mezzo al campo, con pochissime occasioni da gol create, nella seconda frazione, sono Baraye e Scognamillo a salire in cattedra.

Il vantaggio per i ragazzi di mister Giandon, arriva al 3’ della ripresa quando Baraye, dopo una grande galoppata sulla destra, mette in mezzo una palla che Scognamillo, ben appostato sul secondo palo, riesce a spingere alle spalle di Manis, con un bel colpo di testa. Il raddoppio dei giallorossi, arriva 11’ dopo ed ha la sempre la stessa firma: quella di Baraye. Il numero 17 salta due avversari in velocità e serve centralmente una palla d’oro, ancora per Scognamillo, che controlla bene e firma la sua doppietta personale, chiudendo di fatto la contesa. Dopo il raddoppio, la Ferrini cerca di portarsi in avanti, senza creare pericoli e anzi è l’Alghero ad andare vicinissimo al 3-0, con una grande conclusione di Pireddu che si stampa sul palo.

Vittoria fondamentale per l’Alghero, ora quarto in classifica con 10 punti. Nel prossimo turno sfida ai pianti alti dell’Eccellenza sul campo del Budoni.

TABELLINO

ALGHERO – FERRINI CAGLIARI 2-0

ALGHERO: Gobbi, Pireddu, Spanu, Kamana, Serna, Mereu (44’ st Scanu), Brboric, Mula (36’ st Delizos), Baraye (30’ st M. Sanna), M. Carboni (30’ st Gamarra), Scognamillo (46’ st Sini). In panchina: Piga, Iesu, Marras, Manunta. Allenatore: Gian Marco Giandon

FERRINI: Manis, Fredrich (34’ st Mele), Carboni, Serra (13’ st Mazzei), Mancusi (17’ st Montisci), Serrau (13’ st Alexander), Bonu, Caddeo, Piroddi (34’ st Lecca), Scioni, Boi. In panchina: Cordeddu, Atzori, Corona. Allenatore: Sebastiano Pinna

ARBITRO: Giuseppe Matranga di Palermo

RETI: 3’ st e 14’ st Scognamillo

NOTE: ammonito Brboric per l’Alghero