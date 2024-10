“Rifiuti, sanità, centro storico e borgate: condizione critica”

ALGHERO – “Venerdì 11 ottobre, dopo una serie di incontri preliminari, si è svolta una

partecipata e costruttiva riunione tra i sostenitori, gli amici ed i candidati alle

recenti elezioni comunali del Movimento “Prima Alghero”.

Tale riunione, presieduta dal nostro consigliere comunale Massimiliano Fadda,

aveva come principali argomenti all’ordine del giorno: la disamina delle

problematiche politiche già emerse in ambito comunale ed altre che saranno

oggetto di trattazione in futuro.

La discussione ha fatto emergere la comune volontà di svolgere il nostro ruolo di

opposizione, all’attuale maggioranza in Consiglio, senza preconcetti ideologici o

di parte, privilegiando la sostanza alla demagogia, valutando positivamente le

proposte che emergeranno, da qualsiasi parte provengano, qualora le ritenessimo

utili alla collettività.

Da parte nostra abbiamo in animo di prospettare soluzioni e di confrontarci sulle

principali questioni che chiedono urgenti soluzioni: il Centro Storico che deve

essere un fiore all’occhiello della Città e non un caotico affastellamento di tavolini,

l’annosa questione della Sanità locale sempre più povera di servizi essenziali, il

Parco, le Borgate trascurate da decenni e l’igiene pubblica a dir poco carente.

Il coordinamento è composto da Massimiliano Fadda ,Sotgiu Romina , Spano

Giovanni ,Totti Columbano, Ennio Ballarini, Giuseppe Spanu, Andrea

Columbano , Emanuel Emonte e Angelo Salis.

In questi giorni si svolgerà l’elezione del direttivo”

Coordinamento “Prima Alghero”