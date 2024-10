Riprendono le “Degustazioni in Bottega” targate Musciora

ALGHERO – Nella Bottega di Musciora ricominciano le serate “Degustazioni in Bottega”, appuntamenti imperdibili per gli amanti dei sapori autentici della Sardegna.

Questa iniziativa rappresenta un viaggio enogastronomico tra i prodotti e i vini delle migliori aziende sarde, con l’opportunità di incontrare direttamente i produttori e ascoltare le storie che rendono unici i loro prodotti.

La prima serata di questa nuova edizione ha visto come protagonista Michelangelo Salis, titolare della rinomata macelleria “I Salis”. Durante l’evento i partecipanti hanno avuto l’opportunità di scoprire e assaporare i suoi salumi e con immensa passione ha raccontato la storia dei suoi prodotti, legata indissolubilmente alla Sardegna e al riconoscimento del suino sardo come Presidio Slow Food. Un marchio che sottolinea l’importanza di promuovere forme di allevamento locali e pratiche di trasformazione virtuose.

Le “Degustazioni in Bottega” non sono semplicemente un’occasione per gustare ottimo cibo, ma rappresentano un vero e proprio incontro tra tradizione, cultura e territorio. Produttori e agricoltori raccontano le loro esperienze, illustrando il lavoro, la passione e il legame con la terra sarda che si riflette nei loro prodotti e vini.

La Bottega di Musciora rappresenta un progetto parallelo al ristorante Musciora, rinomata location che in pochi anni ha ricevuto importanti riconoscimenti come l’inserimento nella Guida Michelin 2024, le Due Forchette nella Guida Gambero Rosso e la vittoria del format 4 Ristoranti di Alessandro Borghese nell’edizione girata ad Alghero, diventando un riferimento per gli amanti della buona cucina e delle tradizioni locali.

Il prestigio del ristorante si riflette sulla bottega, situata a pochi metri di distanza.

Danilo Delrio, fondatore di Musciora e della collegata Bottega, invita tutti gli appassionati a partecipare alle prossime degustazioni, per vivere un’esperienza immersiva nei sapori e nelle storie della Sardegna. Per restare aggiornati sui appuntamenti è possibile seguire i canali social di Musciora.