“Stop al canalone? Mascia ignora rischio idrogeologico e brucia i fondi Pnrr”

SASSARI – “Apprendiamo con sconcerto le dichiarazioni del Sindaco Giuseppe Mascia sull’eliminazione del progetto del ‘canalone’. Una decisione grave, che rischia di compromettere non solo un intervento strategico per la città, ma anche la sicurezza dei cittadini sassaresi.” Così Luca Babudieri, Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Sassari, interviene in merito all’annuncio dell’Amministrazione comunale.

“Parliamo di un’opera pronta per la quale i lavori potrebbero essere accantierati immediatamente, già finanziata con circa 5 milioni di euro attraverso il PNRR, soldi già pronti che il Sindaco sta bruciando. Ma soprattutto parliamo di un intervento fondamentale per mitigare il rischio idraulico e di conseguenza per risolvere il rischio idrogeologico della Valle del Rosello, certificato dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato dalla giunta Soru, in un’area con criticità che mettono a repentaglio la sicurezza pubblica.”

“Il Sindaco, da un lato, annuncia lo stop al canalone e, dall’altro, promette la riqualificazione della valle. Ma questa è una contraddizione evidente: finché persisterà il rischio idrogeologico, qualsiasi progetto di riqualificazione sarà tecnicamente impossibile da realizzare. Non si può costruire né programmare alcun intervento serio senza prima mettere in sicurezza l’area.”

“A questo si aggiunge un ulteriore elemento di estrema gravità: lo stesso Sindaco Mascia ha portato avanti la gara ad evidenza pubblica sul canalone e questa amministrazione ha assegnato l’appalto a una ditta aggiudicataria. È evidente che, nel momento in cui il progetto venisse abbandonato, l’impresa potrà chiedere i danni al Comune, esponendo l’ente – e dunque i cittadini – a un esborso economico rilevante e del tutto ingiustificato.”

“Per questo chiediamo con chiarezza: Il Sindaco Mascia ha un progetto alternativo per mitigare il rischio idrogeologico? Qual è? Quanto tempo ci vorrà per realizzarlo? Con quali risorse? Lo chiederemo al Sindaco anche in Consiglio Comunale, augurandoci che la risposta non sia il solito annuncio dal libro dei sogni mai realizzati, ma un piano concreto e immediatamente attuabile.”

“Ad oggi, l’unica soluzione concreta e finanziata è il cosiddetto ‘canalone’. Bloccarlo senza avere un’alternativa pronta significa fare propaganda sulla pelle dei cittadini e rinunciare a un’opportunità concreta di sviluppo e messa in sicurezza del territorio.”

“Fratelli d’Italia da sempre auspica la riqualificazione della Valle del Rosello e la realizzazione di un parco lineare urbano, ed in particolare anche nell’attuale consiliatura attraverso una mozione del Consigliere Pietro Pedoni abbiamo formulato delle proposte in materia di sicurezza dell’area: bloccare l’unico progetto per eliminare il rischio idrogeologico è una follia politica e una irresponsabilità amministrativa. Solo mettendo in sicurezza l’area sarà possibile avviare una vera riqualificazione, trasformando una zona fragile in una risorsa per Sassari.”