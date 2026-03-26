Al mes maig tornen les celebracions de Sant Joan de la Porta Llatina

L’ALGUER – Plataforma per la Llengua i Obra Cultural de l’Alguer celebraran la festa de Sant Joan de la Porta Llatina. Arribada ja a la cinquena edició moderna (si les comptem totes, més de 430 edicions) recorda l’èpica victòria dels algueresos contra les tropes del vescomte de Narbona, la nit entre lo 5 i 6 de maig del 1412. Enguany, a les tradicionals celebracions, s’adjuniran les activitats de la manifestació Correllengua Agermanat, per la primera volta a l’Alguer. Lo Correllengua Agermanat 2026 és una iniciativa cultural i esportiva sense ànim de lucre.
La manifestació que partirà de Prada, Catalunya Nord, lo 19 de abril, amb la Flama de la llengua catalana, atraversarà Catalunya, País Valencià i les Illes Balears, i finalment arribarà a l’Alguer dimarts 5 de maig. És una cursa simbòlica, no competitiva, organitzada per promovir l’ús de la llengua catalana i l’unió entre los països catalans. Lo 5 de maig de 2026 a les 17 h partirà de la plaça del Teatre una cercavila, o sigui una esfilada pels carrers, que té com a objectivo anunciar la festa, a obra dels Tomborins Sant Joan de la Porta Llatina de l’Alguer i les gralles de la Colla Castellera Los Mataresos. Tamborins i grallers faran la primera eixida. Lo projecte Tomborins naix l’any 2025, gràcies a la Plataforma per la Llengua, amb la finalitat de conjugar l’element lúdic de l’ensenyament del tomborino tradicional amb l’aprendiment de l’alguerés. Entre les finalitats, la participació a un projecte de recerca i reconstrucció dels elements de les festivitats del passat, testimoniats de documents de arxiu. La cercavila arribarà a l’Escat Entiel·lo (Scalo Tarantiello) a les hores 17.30, on, amb les notes de la cançó Amb el cor s’acollirà la Flama de la Llengua. La registració de l’himne del Correllengua Agermanat ha vist la participació de artistes de llengua catalana, entre los quals Franca Masu.
Per l’ocasió la flama siguerà embarcada a damunt de l’espanyoleta a vela llatina Giovanna D’Arco de Giovanni Delrio. D’en aquí començarà oficialment lo Correllengua Agermanat, amb la Flama que arribarà, passant de mans en mans, fins al Monument a la Unitat de la Llengua. En aqueixa última tapa la flama siguerà consignada al Síndic de l’Alguer, Raimondo Cacciotto. Seguirà la lectura del manifest unitari, a càrrec de activistes de la llengua catalana. A la manifestació sigueran convidades totes les escoles, les associacions lingüístiques i esportives de la ciutat. L’arribada del Correllengua Agermanat a l’Alguer és estada curada del grup de treball local, format de Aurora Bassu, Irene Coghene, Oriol Cuerva, Anna Rita Manunta, Mauro Mulas, Gerard Navarro i Carlo Sechi, que se són coordinats amb Pau Emili Muñoz Canyelles, de l’organització central. Sant Joan de la Porta Llatina i Correllengua, dues festes que s’encaixen perfectament. De una part una comunitat que celebra una històrica victòria evocant la gènesi de la pròpia identitat. De l’altra la suma algèbrica de totes les comunitats amb les quals compartim la llengua. L’Alguer i los Països Catalans teoritzats del valencià Joan Fuster. Així enguany, després del Correllengua Agermanat, començaran oficialment les celebracions de la V edició moderna de Sant Joan de la Porta Llatina, dirigida artísticament de Claudio Gabriel Sanna i Dario Pinna i coordinada de Mauro Mulas. A les 18.30h del Monument a la Unitat de la Llengua partirà la processó amb la tradicional execució de les Cobles de la Conquista dels Francesos, acompanyades de la Coral Logudoro de Usini (Dir. Dario Pinna), amb les veus solistes de Claudio Gabriel Sanna, Franca Masu i Ester Formosa. Als instruments: Claudio Gabriel Sanna (guiterra llaüt), Tomborins Sant Joan de la Porta Llatina amb la direcció de Paolo Zuddas, Dario Pinna, Riccardo Cherchi (Violes), i Nico Casu (tromba). Participaran a la processió també los Cavalls Cotoners de la Petita Companyia de l’Alguer i la Colla Castellera Los Mataresos del l’Alguer. A les 19h la processó arribarà a la lglésia de Sant Miquel on tenguerà lloc la cerimònia de renovació del vot. que s’obrirà amb un acte de germanor, a representar les ciutats de l’Alguer, Sàsser i Oristà, són estats convidats los Síndics Raimondo Cacciotto, Giuseppe Mascia i Massimiliano Sanna. La cerimònia preveu l’execució del cant Tristes Erant Apostoli, interpretada de la Coral Logudoro de Usini, la lectura de les Crides de Sant Joan de part del pregoner, Mauro Mulas i per acabar, les Cobles de la Conquista dels Francesos, interpretades de Claudio Gabriel Sanna, Ester Formosa i Franca Masu. Los textos de les Crides de Sant Joan i les Cobles de la Conquista dels Francesos són estotjats al Llibre de les cerimònies de l’Arxiu Històric del Municipi de l’Alguer. Les celebracions se tancaran amb una exhibició de la Colla Castellera Los Mataresos de l’Alguer en plaça del Coletge. Dimecres 6 de maig seguiran les activitats de Sant Joan de la Porta Llatina a la Biblioteca catalana, amb la presentació dels llibres Nació i Estat i Paraules de President de Josep Vicenç Mestre Nogué, que tenguerà lloc a la Biblioteca Catalana de l’Alguer. Enraonarà amb l’autor Quim Torra, president emèrit de la Generalitat de Catalunya. Seguirà un diàleg amb el president Torra i Pere Lluís Alvau, presentat de Carlo Sechi, director de l’Obra Cultural de l’Alguer. A les 21h al restaurant Poco Loco, apuntament amb el RockAlguer del CantAlguer: Arbre del Peix (vencidors del CantAlguer 2022) i Lo Maquini (vencidors del CantAlguer 2025) en concert, l’entrada és llibre. Dijous 7 de maig, la Biblioteca catalana acollirà la presentació del llibre La llengua de la nostàlgia. Els imaginaris sociolingüístics de l’Alguer, de Ivan Solivellas, que enraonarà amb Mauro Mulas, delegat de Plataforma per la Llengua a l’Alguer. Sant Joan de la Porta Llatina és una manifestació organitzada de Plataforma per la Llengua i Obra Cultural de l’Alguer, i recivi lo patrocini del Muncipi de l’Alguer, de la Fondazione Alghero i de l’Ofici de l’Alguer de la Delegació de la Generalitat de Catalunya a Itàlia. Los organitzadors rengracien los col·laboradors i la Diòcesi l’Alguer-Bosa per l’ús de la iglésia de Sant Miquel.