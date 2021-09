Stintino, quattro giorni di festa per la patrona

STINTINO – Inizieranno il 7 settembre i festeggiamenti in onore della patrona di Stintino. Quattro giorni, 7 e 8 quindi 11 e 12 settembre, che porteranno i fedeli a immergersi nei festeggiamenti solenni per la Beata Vergine della Difesa. Il via agli appuntamenti religiosi è quindi per il 7 settembre quando, alle ore 19, nella chiesa parrocchiale saranno celebrati i vespri. Piazza dei 45, invece, sarà il palcoscenico per tutti gli spettacoli e i momenti dedicati ai ragazzi. Così, la piazza dedicata alle famiglie fondatrici del paese, dalle 16 alle 19, ospiterà l’animazione per i bambini. Alle 21,30 sarà la volta del fantafolk con l’appuntamento di “Sonos de silenziu”, con i musicisti Pisu alle launeddas e Masala all’organetto. Alle 22,30 lo spettacolo di Pino e gli anticorpi. La musica pop rock degli anni Settanta e Ottanta, Golden Age, chiuderà la serata.

L’8 settembre sarà la giornata centrale dei festeggiamenti. Alle 17,30 il parroco don Daniele Contieri celebrerà la messa e alle 18 prenderà il via la processione sino al porto. Secondo le regole stabilite quest’anno, i fedeli potranno seguire la processione per le vie del paese stando esclusivamente ai lati del corteo religioso che vedrà la partecipazione dei componenti della Confraternita con in testa il simulacro della Vergine. Quest’ultimo sarà imbarcato poi sulla barca comitato per la processione a mare. Alle 21 il pubblico potrà tornare in Piazza dei 45 per ascoltare una serie di concerti. Aprirà la serata “Suoni della tradizione”, con Orlando Mascia e l’orchestra popolare sarda, a seguire il concerto “Beppe Dettori Trio” e a chiudere Silvia Mezzanotte, Carlo Marrale e Riccardo Cherubini suoneranno e racconteranno “La nostra storia nei Matia Bazar”.

L’11 settembre, alle 21, Aldo Gallizzi e la Band Folk Pop, proporranno il concerto “Double Dose”. A portare la bandiera maggiore sarà ancora una volta, per il secondo anno consecutivo, il priore Nicola Schiaffino che la tiene dal 2019. Infatti, lo scorso anno, a causa del Covid non era stato possibile eleggere il nuovo priore. Quest’anno, invece, l’elezione è in programma domenica 12 settembre alle ore 14,30 nella casa della Confraternita, in via Sassari. Nella chiesa parrocchiale, alle 18, verrà ufficializzato il passaggio della bandiera al nuovo priore che concluderà i festeggiamenti per la patrona.

Il programma dei festeggiamenti è stato patrocinato dal Comune di Stintino, realizzato dal priore e dalla Confraternita con la partecipazione della Pro loco stintinese e il contributo di “Salude & trigu”, il progetto per gli eventi nel Nord Sardegna della Camera di commercio di Sassari. Agli spettacoli in piazza dei 45, che si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid, si potrà accedere soltanto con il green pass, indossando mascherina e mantenendo il distanziamento.