Conoci e Solinas: temi strategici per Alghero

ALGHERO – “La Regione Sardegna con l’Amministrazione comunale di Alghero accorcia le distanze e continua nel percorso di dialogo e sostegno sui temi strategici che la città e il territorio hanno in programma. Il Presidente Christian Solinas è in prima linea per consolidare una sinergia finalizzata allo sviluppo delle progettualità e alla soluzione dei problemi che riguardano Alghero”. Il Sindaco Mario Conoci riporta una sintesi positiva dell’incontro di martedi a Cagliari, dove ha tenuto un incontro con il Presidente della Regione. Programmazione, sviluppo del territorio, sanità, identità culturale, il dialogo con la Regione si fa più serrato per lavorare insieme con concretezza. “Con il Presidente Solinas abbiamo messo in cantiere una serie di attività che troveranno sintesi anche in occasione di una sua prossima visita ad Alghero”.