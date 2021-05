Stabilimento e pontile al Calabona: ok dal demanio

ALGHERO – Via libera da parte della Regione (a seguito della definizione di una manifestazione di interesse e seguente avviso pubblico a cui dovrà succedere il parere del Comune di Alghero) per la realizzazione nella scogliera del Calabona di una piattaforma amovibile con anche un pontile galleggiante. Il progetto della Bagni del Corallo, società algherese, ha realizzato tale iniziativa in connessione con la nascita di nuovi alloggi residenziale (di alta fascia alta vista anche la prestigiosa ubicazione) e ciò al fine di implementare anche i servizi nella zona sud di Alghero. Possibile che, nell’ottica di migliorare quel tratto, venga anche riqualificata la fascia percorribile da auto e pedoni che, ancora ad oggi, nonostante la qualità crescente degli insediamenti, è paragonabile ad una strada di campagna.

Ritornando al progetto questo prevede una piattaforma in legno con tavolini e prendisole per una superficie di circa 1400 metri quadri, posizionata sugli scoglie. Sono previsti anche servizi bar, docce, bagni e ristorazione. Inoltre sarà annesso un pontile fisso di oltre 20 metri per poter ormeggiare barche e natanti di diversa grandezza. Un intervento importante che non potrà non portare lustro nell’area meridionale della Riviera del Corallo che, anche nella tratta per Bosa (almeno quella iniziale della strada provinciale), merita più attenzione anche dal punto di vista del decoro e cura del verde.

V. P.