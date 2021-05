Dj e live, l’Arcafè fa ripartire il notturno ad Alghero

ALGHERO – Con la “zona bianca” e la cessazione del “coprifuoco” (misura giudicata dal principio piuttosto esagerata), riparte anche la programmazione dell’intrattenimento serale e notturno. Una fetta dell’economia molto importante per tutti i comuni e ancora di più per una località come Alghero. Tra i vari locali che si apprestano a garantire un’offerta per il pubblico, c’è lo storico Arcafè che si conferma colonna del turismo della Riviera del Corallo. Sarà il noto dj Ennio Carusillo a tagliare il nastro della ritrovata possibilità di godere delle attività anche oltre l’orario di cena e fino alle prime ore del giorno. Questo martedi (mercoledi 2 giugno è festivo), dalle ore 22.30 a selezionare la musica, come detto, sarà il dj sassarese che accompagnerà con le sue sonorità elettrohouse la prima serata in notturno e dunque “coprifuoco free”.

Venerdì ritorna finalmente anche la musica dal vivo con gli Anderstand e poi sabato di nuovo un dj, anch’esso molto noto e rappresentante della movida catalana ovvero Alexskin (Sandrino Schintu) con la sua house ed elettronica tra classici e ultime novità. Intanto l’Arcafè è aperto tutti i giorni e pranzo a cena col menù noto a base degli apprezzati piatti con burger, insalate, birre artigianali e cocktail.