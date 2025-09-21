Spaccio di hashish nei giardini, un arresto

SASSARI – Durante un servizio di controllo del controllo del territorio, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Sassari ha notato la presenza di tre soggetti seduti all’interno di un parco pubblico.

Uno di questi, alla vista dei poliziotti, si è allontanato repentinamente, insospettendo gli agenti che hanno deciso di seguirlo e fermarlo per un controllo.

Il giovane, una volta identificato, è stato trovato in possesso di circa 2.000 euro in banconote di piccolo taglio. Non essendo in grado di fornire giustificazioni plausibili riguardo al denaro e avendo precedenti specifici per reati legati agli stupefacenti, gli operatori hanno proceduto ad una perquisizione personale.

A seguito del controllo sono stati rinvenuti diversi involucri contenenti hashish e marijuana, confezionati e pronti per la vendita. La perquisizione, estesa all’abitazione dell’uomo, ha dato esito positivo con il ritrovamento di ulteriore sostanza stupefacente e strumenti utilizzati per il confezionamento e la vendita, tra cui coltelli, buste e bilancini di precisione.

Per questi motivi, il giovane è stato tratto in arresto con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giorno successivo, durante l’udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria ha confermato l’arresto e disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.