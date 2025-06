Sogeaal e Camera di Commercio: “Finalmente Alghero e Belgrado collegate”

ALGHERO – È atterrato oggi all’aeroporto di Alghero il primo volo diretto da Belgrado operato dalla compagnia Air Serbia: è la prima volta che la Sardegna e la Serbia sono collegate da un volo diretto ed è anche il primo atterraggio di Air Serbia sull’Isola.

Per celebrare l’occasione, i passeggeri sono stati accolti da un gruppo di ragazze in abito tradizionale sardo, appartenenti al gruppo folk di Villanova Monteleone, accompagnate da un’esibizione musicale e da una degustazione di dolci tipici locali offerti dalla Pro Loco del paese.

L’accoglienza è stata organizzata dalla Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del progetto Salude & Trigu, un’iniziativa che promuove il patrimonio culturale, enogastronomico e identitario del Nord-Ovest Sardegna attraverso eventi, itinerari e attività esperienziali pensate per il turismo sostenibile e di qualità.

Fabio Gallo, Direttore Generale di SOGEAAL SpA, la società di gestione dell’Aeroporto di Alghero, ha dichiarato: “Questa nuova rotta rappresenta un importante passo avanti nell’apertura della nostra destinazione a nuovi mercati con forti potenzialità, sia in termini turistici che culturali. Siamo orgogliosi che Air Serbia abbia scelto Alghero come suo primo scalo in Sardegna.”

Stefano Visconti, Presidente di C.C.I.A.A. di Sassari, ha dichiarato: “L’aeroporto è una infrastruttura indispensabile allo sviluppo dell’economia turistica del nord Sardegna e pertanto la Camera di Commercio utilizza la sua leva al fine di promuovere uno dei suoi progetti speciali di maggior rilievo in occasione dell’inaugurazione dell’importante collegamento operato da Air Serbia”.

A bordo del volo inaugurale erano presenti anche giornalisti e tour operator serbi, che parteciperanno nei prossimi giorni a un press tour volto a far conoscere il nostro territorio, le sue eccellenze e le sue potenzialità turistiche.

“Belgrado, capitale della Serbia, è una città dinamica e ricca di storia, situata alla confluenza tra il Danubio e la Sava. È considerata un centro culturale in grande crescita, particolarmente apprezzata per la sua vivace vita notturna, l’offerta gastronomica e i suoi monumenti storici.

Il collegamento Alghero–Belgrado, attivo per tutta la stagione estiva, rappresenta un’opportunità concreta di sviluppo per il turismo incoming verso la Sardegna e una nuova finestra aperta verso l’Europa dell’Est”.