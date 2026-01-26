Smaltimento illecito di rifiuti, impresa edile nei guai

LA MADDALENA – Nei giorni scorsi, nell’abito degli ordinari controlli del territorio, i Carabinieri Forestali del Posto Fisso di Caprera, dipendente dal Centro Anticrimine Natura di Cagliari, hanno individuato in agro del Comune di La Maddalena, un’area nella quale venivano sistematicamente accumulati rifiuti speciali.

L’attività investigativa ha condotto i militari ad accertare e individuare due cittadini italiani residenti a La Maddalena e titolari di una ditta operante nel settore edile, che da tempo effettuavano illegalmente il trasporto, lo smaltimento e il deposito di rifiuti speciali non pericolosi risultanti dall’attività edilizia della ditta, senza le autorizzazioni previste dalla normativa. Tale attività si è concretizzata in un primo tempo in un’area privata oggetto di lavori da parte della stessa ditta e sita in agro di La Maddalena nei pressi via Suor Gotteland; successivamente, a causa del progressivo accumulo di materiale, l’abbandono si è esteso alla limitrofa area demaniale militare sempre all’interno del territorio del Parco Nazionale dell’Arcipelago maddalenino.

I soggetti risultati essere rispettivamente l’amministratore unico e il direttore dei lavori di una Società edile maddalenina, sono stati identificati e deferiti a piede libero dai Carabinieri Forestali di Caprera alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania per i reati di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi e occupazione di suolo pubblico.