Alla Mercede un nuova commedia di Guido Sari: L’Illusionista

ALGHERO – Sabato 31 gennaio nel Salone-Teatro della Chiesa della Mercede alle 18,30 verrà rappresentata una nuova commedia di Guido Sari, dal titolo L’Il·lusionista.

Già da anni l’Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Historicocultural de l’Alguer, che

organizza la messa in scena delle commedie dello stesso autore, nel suo tentativo di recupero della

lingua locale, utilizza l’algherese come mezzo espressivo che vada oltre i limiti della realtà

cittadina. Tuttavia le commedie, lontane dai copioni della tradizione teatrale vernacolare, hanno

anche un loro valore letterario per le scelte tematiche e per gli spunti di riflessione che suscitano.

L’Il·lusionista presenta diversi livelli di lettura: è leggibile, infatti, sia come racconto fantastico, sia

come metafora di un potere occulto che all’insaputa dei più controlla e condiziona i comportamenti

umani.

Nel primo caso i personaggi, di cui si parla nella prima scena della pièce, un illusionista e

uno stuolo di filantropi conferenzieri, giunti numerosi e all’improvviso in una tranquilla città non

identificata, possono essere visti come una legione di demoni che, per portare gli uomini alla

perdizione, organizzano convegni e spettacoli di illusionismo in cui si insegna che i vincoli morali

impediscono il raggiungimento della felicità. Nel secondo caso i misteriosi personaggi sono da

interpretare come abili persuasori al soldo di élite oligarchiche globali decise a ridurre gli uomini

in schiavitù psicologica pur lasciando loro l’illusione di essere liberi. Élite che, anch’esse, per

attuare i loro piani, tentano in tutti i modi di eliminare drasticamente il senso etico e il pensiero

autonomo. Nello svolgersi della trama si assisterà alla metamorfosi che vivranno tutti coloro che

con entusiasmo, lasciandosi manipolare, hanno abbracciato le idee propagandate dall’illusionista e

dai conferenzieri.

Gli attori del Teatre de Veus, che daranno vita alla commedia, sono: Giancarlo Ballone, Carmelo

Caria, Franca Chessa, Anna Maria De Ruberto, Adele Ibba, Nina Ibba, Vanna Lobrano, Antonio

Piga, Daniela Riu, Salvor Ruggiu, Agostino Salis, Nanda Salis, Tore Sotgiu, Paolo Zicconi.