Presentaciò llibre “Poniti a un party”

lL’ALGUER – Il libro Ponitì a una party prende il titolo da una battuta di un episodio particolare dentro il percorso socio politico personale dell’autore, che è testimone di una serie di episodi e di momenti collettivi degli ultimi decenni. Percorso fatto sempre contromano rispetto alle narrazioni comuni e dominanti in Sardegna che, riprese a una a una, stridono con l’evidenza del racconto.

Riso amaro e autoironia alleggeriscono la narrazione ma non il quadro gravoso del passato e del presente dell’Isola, fotografato da vari punti di vista, senza i filtri deformanti delle cartoline turistiche.

Michele Atzori, noto in ambito musicale anche come dr.drer o Su Dotori, cagliaritano, classe 1967, è un lavoratore del terziario che vive tra la Sardegna e la Francia, musicista indipendente, operatore culturale, scrittore ed attore.

Nel 1991 fonda la band sarda Crc Posse, della quale è sia autore dei testi che cantante: sei cd prodotti, oltre 500 live tra Sardegna, Italia ed Europa, diversi festival internazionali vinti. Ha inoltre prodotto due album da solista, Ajò (2001) e Raju! (2023).

La sua prima pubblicazione cartacea è Giornata Avara, del 2021, che seppur completamente autoprodotta e auto distribuita, ha avuto 98 presentazioni pubbliche e ha venduto duemila copie.

Nel 2019 è attore protagonista nel film “L’Agnello” di Mario Piredda, pluripremiato in Italia e all’estero.