Museo Mase arriva in donazione il Fondo Schirosi dedicato al Piccolo Principe

ALGHERO – Sono tante le donazioni che ogni anno arricchiscono sempre di più il Museo Antoine de Saint-Exupéry del Parco Naturale Regionale di Porto Conte. Il fondo in questione, comprende trentatrè volumi, dove spiccano traduzioni in varie lingue e dialetti de Il Piccolo Principe e testi critici. La donazione, come quasi sempre accade, è frutto e conseguenza di una visita al Museo, che spesso ospita esperti dell’autore francese. Tra questi, il Prof. Fernando Schirosi, Ordinario di Lingua e Letteratura francese presso la Facoltà di Scienze della Formazione Università degli Studi di Bari, Direttore del Dipartimento di Linguistica, Letteratura e Filologia Moderna dal 1999 al 2004; Socio della Società Italiana di Studi di Letteratura francese; della Società Italiana di Studi Canadesi; Socio della Société amis de Victor Hugo; Socio dell’Accademia Pugliese delle Scienze. Autore di importanti pubblicazioni che riguardano in particolare autori e argomenti della Letteratura francese del XIX e XX secolo e di centinaia di articoli in riviste italiane e straniere.

Il Professore, che ha anche tradotto dal francese Il Piccolo Principe, ha ritenuto che la sua collezione e frutto di tante ricerche e studi, doveva trovare casa al M.A.S.E. Soddisfatto il Dir. Artistico Massimiliano Fois che ha dichiarato che a breve arriveranno altre importanti donazioni da privati.